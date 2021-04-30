Gazzetta, la difesa della Fiorentina verrà rivoluzionata: Pezzella e Milenkovic e Caceres sarà addio

Gli attuali difensori titolari lasceranno tutti la Fiorentina. L'offerta fatta a Caceres...

Sognava un finale diverso German Pezzella per la sua avventura in maglia viola. Ora invece gli obiettivi sono completamente diversi. Il capitano la Fiorentina vuole dare un contributo importante nella corsa salvezza poi a giugno andrà via. In Italia, l’estate scorsa, lo corteggiavano Milan e Roma. Magari la pista che porta nella capitale potrebbe tornare d’attualità. A giugno ci sarà una rivoluzione nel pacchetto difensivo. Oltre a Pezzella partirà sicuramente Milenkovic e molto probabilmente non sarà rinnovato il contratto a Caceres a meno che non accetti un accordo a gettone. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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