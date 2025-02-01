Ceccarini rivela: "La Fiorentina tratta il centrocampista canadese Ismael Kone del Marsiglia"

Protagonista dell'ultima Copa America con il Canada l'ex Watford non ha trovato la continuità sperata alla corte di De Zerbi

Non solo Ndour, la Fiorentina lavora anche all'arrivo di un altro centrocampista. Secondo quanto raccolto da TMW, i viola ci stanno provando infatti per Ismael Koné dell'Olympique Marsiglia. Nato ad Abidjan, ma di nazionalità canadese, il classe 2002 ha giocato poco con De Zerbi (appena 388 minuti distribuiti in 9 presenze) e potrebbe partire in questo mercato di gennaio. Sull'ex Watford c'è anche il Valencia.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cher Ndour talento vero, tecnica e forza fisica per il centrocampo della Fiorentina

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