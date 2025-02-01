Cher Ndour talento vero, tecnica e forza fisica per il centrocampo della Fiorentina

Su Cher Ndour in tanti sono pronti a scommettere. La Fiorentina ha anticipato la concorrenza assicurandosi un prospetto di sicuro valore

La Fiorentina continua a investire nel futuro e nel talento giovane, e l’ultimo acquisto in questo senso è Cher Ndour, classe 2004, un centrocampista promettente in grado di portare freschezza e qualità al centrocampo viola.

Nato a Brescia, ma con origini senegalesi, Cher Ndour ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Atalanta, una delle accademie più prestigiose d’Italia. Tuttavia, il grande salto è arrivato quando il Benfica ha deciso di puntare su di lui, portandolo nelle file della propria squadra giovanile. Con la maglia del club portoghese, Ndour ha mostrato un talento straordinario, culminato nella conquista della UEFA Youth League nel 2022, un trofeo che ha consolidato la sua reputazione come uno dei migliori giovani prospetti del calcio europeo. Nel 2023 viene acquistato dal Paris Saint Germain, a seguire i prestiti con Braga e Besiktas dove però non riesce a trovare la continuità sperata. Ha giocato in tutte le nazionali giovanili contribuendo da protagonista alla vittoria degli Europei U19 nel 2023. Attualmente è un pilastro della Nazionale U21 con cui ha disputato 15 gare mettendo a segno due gol.

Si tratta di un centrocampista moderno, abile sia in fase difensiva che in quella offensiva, un giocatore in grado di abbinare una grande struttura fisica a una tecnica raffinata..

Con l’arrivo alla Fiorentina, Cher Ndour rappresenta certamente una scommessa ma che potrebbe rivelarsi vincente. Apparentemente sembra perfettamente in grado di integrarsi nel sistema di gioco di Raffaele Palladino, aggiungendo infatti versatilità al reparto, potendo ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo: dalla mezzala creativa al mediano più fisico.

Cher Ndour ha tutto ciò che serve per diventare una delle rivelazioni del calcio italiano nei prossimi anni. La Fiorentina ha puntato su di lui con lungimiranza, e il tempo ci dirà se questo investimento porterà i frutti sperati. Una cosa è certa: il centrocampista bresciano ha i mezzi per far parlare di sé.

Ndour è della Fiorentina, al Psg 5 milioni + il 50% della futura rivendita. Domani sarà a Firenze

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