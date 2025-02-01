Ndour è della Fiorentina, al Psg 5 milioni + il 50% della futura rivendita. Domani sarà a Firenze

Non solo Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, via Atalanta, la Fiorentina in queste ore ha definito un altro colpo. I viola si sono aggiudicati infatti a titolo definitivo il centrocampista del Paris Saint...

Non solo Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, via Atalanta, la Fiorentina in queste ore ha definito un altro colpo. I viola si sono aggiudicati infatti a titolo definitivo il centrocampista del Paris Saint-Germain, finora in prestito al Besiktas, Cher Ndour, sbaragliando un'agguerrita concorrenza italiana e internazionale. Operazione chiusa, il calciatore è già atteso in Italia

Il talento classe 2004 si trasferisce in maglia gigliata per 5 milioni di euro col 50% sulla futura rivendita del suo cartellino a favore del club parigino. È arrivato anche il definitivo via libera da Istanbul, dove Ndur stava giocando a titolo temporaneo, e domani il calciatore sarà quindi a Firenze per svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra. Prima avventura in Serie A per il bresciano cresciuto nei settori giovanili di Brescia e Atalanta, prima di volare in Portogallo e firmare col Benfica (2020).

In uscita, nel frattempo, da segnalare la richiesta dello Stoccarda per il prestito di Amir Richardson, centrocampista marocchino classe 2002 arrivato in Serie A dal Reims lo scorso agosto. Al momento, però, la Fiorentina ha esaurito gli slot per i prestiti all'estero: quindi, nel caso, l'affare dovrebbe svilupparsi a titolo definitivo (oppure, in alternativa, la Fiorentina deve vendere o risolvere il contratto di uno dei prestiti all'estero). Lo scrive TMW

NON SOLO NDOUR, LA FIORENTINA LAVORA ANCHE SU BELAHYANE

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