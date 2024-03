Il mago De Zerbi non incanta più, un’altra pesante sconfitta per il suo Brighton

Altra sconfitta in trasferta per il Brighton, prossimo avversario della Roma in Europa League. Tre giorni dopo l’eliminazione dalla FA Cup in casa del Wolverhampton con gol dell’ex juventino Mario Lemina, la squadra di Roberto De Zerbi cade sul campo del Fulham. Lanciato dalla coppia Harry Wilson-Rodrigo Muniz, autori di gol e assist che al 21′ e al 32′ spianano la strada ai padroni di casa.

Oltre allo squalificato Gilmour, assenti gli infortunati Hinshelwood, Joao Pedro, March, Milner e Mitoma. De Zerbi schiera un 3-4-2-1 con Steele in porta; Veltman, Dunk e Webster in difesa; sulle fasce Lamptey a destra ed Estupinan a sinistra; Baleba e van Hecke a centrocampo; Lallana ed Enciso sulla trequarti dietro alla punta centrale Ferguson. Nella ripresa entrano Ansu Fati, Adingra, Gross, Buonanotte e Moder rispettivamente al posto di Enciso, Lamptey, Lallana, Dunk e Baleba, ma al 91′ Adama Traoré chiude i conti sul 3-0 per il Fulham. Per l’ex viola Igor, solo 14 presenze in Premier in stagione, altri 90min da spettatore in panchina.

Il Brighton scivola al nono posto in classifica, fermo a 39 punti in 27 giornate di Premier League.

Il prossimo giovedì 7 marzo, con calcio d’inizio alle ore 18:45, allo Stadio Olimpico si gioca l’andata negli ottavi di finale in Europa League tra Roma e Brighton. Lo riporta calciomercato.com

I lavori al Franchi potranno andare avanti fino al 2028, la Fiorentina può restare a giocare sempre li