Gattuso mai contattato dalla Fiorentina. A Pradè non piace. De Zerbi sempre più vicino

Tutti, veramente tutti, hanno dato Gennaro Gattuso come prossimo tecnico della Fiorentina. La verità però, come raccontato da un mese e mezzo (LEGGI QUI) , è che Gattuso non è mai stato nelle preferenze di Daniele Pradè, che intanto aspetta una spalla per operare sul mercato, con il passaggio di Joe Barone a vicende più istituzionali.

Gattuso non è mai stato contattato nè da Commisso nè da Pradè. Il suo nome, uscito praticamente come nuovo allenatore viola, è sempre stato fatto per alcuni contatti che ci sono stati tra intermediari ed il suo procuratore, ma soprattutto le voci di un suo futuro a Firenze sono partite da Napoli. Ma come sono stati fatti sondaggi per lui, è successo anche con molti altri tecnici. Un altro nome sondato? Italiano dello Spezia. Ma non si è mai trattato di vere e proprie trattative. Solo di sondaggi normalissimi nella prima fase

I tre nomi nella testa della Fiorentina per il ruolo di prossimo allenatore sono stati tre. Stiamo parlandi di De Zerbi, Juric e il sogno Sarri, con cui sono andati in scena degli incontri iniziati già nell’ottobre scorso.

Da una settimana i contatti con Roberto De Zerbi si sono intensificati, non siamo ancora arrivati ad un accordo definitivo ma siamo sulla strada giusta. Pradè e il tecnico del Sassuolo si sentono e stanno definendo la miglior strategia possibile per la Fiorentina che verrà. Questa volta è convinto anche Commisso, anzi sembra che a voler accelerare la trattativa sia stato proprio lui, dando il via libera a Pradè dopo aver ammirato il calcio del Sassuolo, nella sconfitta di Reggio Emilia. Quindi sembra che ormai ci sia completa sinergia tra il presidente ed il suo DS.

Insomma, ancora qualche punto per la salvezza, ma la Fiorentina ha individuato il nome del prossimo allenatore.

Flavio Ognissanti, Francesco Pistola