Gattuso alla Fiorentina? Non piace a Pradè. Si lavora su Juric e De Zerbi. Sarri dipende da Commisso

Negli ultimi giorni si sta facendo molto largo il nome di Gennaro Gattuso come possibile nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. In tanti stanno rilanciando questa possibilità come nome molto gradito a Rocco Commisso. In realtà però, Gattuso non sarebbe nelle preferenze di Daniele Pradè, che come annunciato in esclusiva dalla nostra testata (LEGGI QUI) resterà alla Fiorentina, magari affiancato da una nuova figura dirigenziale.

I nomi nella testa del direttore sportivo viola sono pressochè tre, vale a dire Ivan Juric, con il quale bisogna ricucire il rapporto dopo il bidone della scorsa estate, poi c’è la pista Roberto De Zerbi, che lascerà quasi certamente il Sassuolo e che piace molto per il suo calcio fatto di possesso palla e calcio divertente, infine la pista Maurizio Sarri, con il quale i contatti sono iniziati dallo scorso ottobre. Ma per quanto riguarda l’ex tecnico della Juventus, toccherà solo al patron Rocco Commisso decidere se accogliere le tante richieste che Sarri ha messo sul tavolo. Una vera e propria rivoluzione tecnica chiesta dall’allenatore di Figline Valdarno.

Nella giornata di oggi da Roma hanno rilanciato il nome di Simone Inzaghi come obiettivo viola. Anche questa, sebbene il tecnico della Lazio ha altre priorità al momento, potrebbe essere una pista da tenere in considerazione.

Insomma tanti nomi in ballo, una salvezza da conquistare il prima possibile per programmare per tempo il futuro, e un salto di qualità che tutti si aspettano a Firenze. Sono troppi anni che si viaggia sulla mediocrità, è arrivato il momento di riportare la Fiorentina dove merita, dove è sempre stata. Nei primi posti della classifica.

Flavio Ognissanti