La Stampa scrive: “Anche De Zerbi tra i papabili sostituti di Italiano come allenatore della Fiorentina”

Sono tanti i nomi usciti in questi giorni per sostituire Vincenzo Italiano come allenatore della Fiorentina, stamattina La Stampa fa le percentuali sul futuro tecnico: Al primo posto rimane Aquilani con il 55% reduce dalla stagione in serie B a Pisa poi Palladino con il 25%, chiude il terzetto la new entry De Zerbi con il 20%, i nomi si rincorrono, vedremo quale sarà il futuro della panchina gigliata.