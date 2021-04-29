Bonato: "De Zerbi è uno degli allenatori con più prospettiva, non solo in Italia. Il suo destino è al bivio"
Nereo Bonato, ex ds del Sassuolo, ha parlato del futuro di Roberto De Zerbi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com
Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del futuro dell'amico ed allenatore Roberto De Zerbi, accostato negli ultimi giorni con insistenza alla Fiorentina. Ecco le sue parole:
"Roberto è uno degli allenatori emergenti con più prospettive in Italia e non solo. Ha portato e sta portando avanti un ciclo molto positivo. Adesso è il tempo delle scelte, dovrà decidere se restare e dare continuità al progetto oppure provare una nuova esperienza all'estero o in Italia".
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