Bucchioni: "De Zerbi vuole andare allo Shakhtar. Gattuso verrebbe a piedi alla Fiorentina"

Enzo Bucchioni ha parlato della situazione in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, ecco i pensieri del giornalista

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Soldi allo stadio Franchi per il restyling sono soldi dei cittadini, non dell'Europa. Soldi destinati ad un privato, che non si sa nemmeno se li vuole, sono troppi. Bastano dieci milioni per restaurarlo. Io non sono sicuro che Firenze possa reggere il Franchi, lo stadio va fatto fuori dalla città, la tramvia non risolve il problema della viabilità. Sono arrabbiato perchè un privato vuole investire 300 milioni e nessuno trova un'area in tutta la città metropolitana. Gattuso? Lui verrebbe anche a piedi alla Fiorentina, vorrebbe giocatori per il suo sistema di gioco, fatto di palla a terra. Ad esempio, Dragowski non è un giocatore nelle grazie di Gattuso e sul suo stile di gioco. De Zerbi la pensa come Gattuso, ma lui preferisce lo Shakhtar"

GATTUSO MAI CONTATTATO DALLA FIORENTINA, NON PIACE A PRADE'. TRATTATIVA AVVIATA CON DE ZERBI

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