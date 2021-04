De Zerbi tratta con la Fiorentina? Il Sassuolo pensa al suo sostituto, Italiano dello Spezia

Come riporta TMW, Roberto De Zerbi è un’idea molto concreta della Fiorentina. Un profilo assai gradito alla dirigenza viola dopo la frenata con Gattuso. Il Sassuolo così pensa a Vincenzo Italiano dello Spezia: è un nome caldo nel caso in cui De Zerbi – come appare probabile – dovesse lasciare i neroverdi. Panchine girevoli. E il Sassuolo apprezza Italiano…

