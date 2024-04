Graziani: “De Zerbi potrebbe essere la figura giusta per sostituire Italiano sulla panchina della Fiorentina”

L’ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno e ha parlato di alcuni temi del momento in casa viola. Ecco le sue parole:

Su Juric e sul nuovo allenatore: “Juric al Torino poteva fare ancora meglio anche se ha fatto discretamente bene, è un allenatore che mi piace, ha carattere, grinta, determinazione e voglia di vincere. Sicuramente è un allenatore difficile da gestire, nei momenti di difficoltà non conta mai fino a 10. Secondo me un’altra figura interessante è De Zerbi, potrebbe essere la pedina giusta visto che ha fatto molto bene in Inghilterra, anche se è in fase calante.”

Su Fiorentina-Club Brugge: “La Fiorentina deve fare una partita di alto livello, e soprattutto sbagliare poco. Quando si arriva in queste fasi delle competizioni trovi sempre squadre ben organizzate, con molte qualità e quindi non si deve sbagliare nulla, gli errori non si possono recuperare, non c’è né modo né tempo.”

Su Biraghi e Parisi: “Parisi ha voglia, entusiasmo e rapidità, questo ragazzo ha qualità e a me dispiace quando non gioca perché lo vedi che ha voglia e scalpita sempre. Biraghi mi sembrerebbe la persona più giusta da scegliere per i meccanismi e l’esperienza, però sicuramente il futuro della Fiorentina è Parisi e non Biraghi.”

Sul sostegno del pubblico: “Il sostegno della tifoseria è fondamentale, quindi bisogna che ci siano tante persone che spingono la squadra verso la finale di Conference.”

Su Belotti: “L’errore più grande di Belotti è stato andar via da Torino, a Roma ha giocato pochissimo e una volta arrivato a Firenze si è praticamente subito fermato. Belotti è un giocatore che si impegna moltissimo, dà sempre il massimo ma adesso è diventato come tutti gli altri. A me dispiace, io ho spinto molto per il suo arrivo a Firenze, però ad oggi le statistiche non sono positive.”

PROCEDE LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER FIORENTINA-CLUB BRUGGE