TMW, Igor ad un passo dal Brighton di De Zerbi. Alla Fiorentina 15 milioni più bonus

Igor è ad un passo dal lasciare la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore brasiliano sarebbe vicinissimo alla cessione al Brighton, che nelle prossime 24-48 ore dovrebbe chiudere l’operazione, versando alla Fiorentina 15 milioni più bonus per portare in Inghilterra il difensore. Il giocatore ha già trovato un accordo di massima con il club, che ora spinge per regalare a Roberto De Zerbi un nuovo rinforzo, prima della partenza dei Seagulls per gli Stati Uniti, dove saranno impegnati in tournée. Lo scrive TMW

ARTHUR SEMPRE PIU’ VICINO: C’E’ IL GRADIMENTO DI ITALIANO