Dazn: “Contatto telefonico tra Italiano e Arthur. Il brasiliano è una richiesta del tecnico della Fiorentina”

Sembra essere sempre più viola il futuro di Arthur. Secondo quanto riporta il giornalista di Dazn, Orazio Accomando, l’intesa tra la Fiorentina e la Juventus sarebbe sempre più vicina sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la società bianconera che andrebbe a pagare parte dell’ingaggio del giocatore. Sempre secondo l’emittente, inoltre, Arthur sarebbe una richiesta espressa da Vincenzo Italiano che punta a rilanciare il giocatore che tanto aveva impressionato in maglia bluagrana. Il tecnico viola è in prima linea per questa trattativa tanto da aver avuto un contatto telefonico diretto con il centrocampista per convincerlo a sposare il progetto tecnico gigliato