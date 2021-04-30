Tuttosport, De Zerbi in pole per la panchina della Fiorentina. Seguono Gattuso, Juric e Fonseca

Fiorentina su un allenatore emergente, De Zerbi è in pole

Roberto De Zerbi piace alla Fiorentina almeno da un anno e in questo momento potrebbe anche essere in cima alla lista dei desideri. Compirà 42 anni fra circa un mese e in più ha sempre preferito viaggiare con un contratto annuale, stessa cosa che desidererebbe Commisso per tutti i suoi dipendenti. D'altra parte però l'attuale tecnico del Sassuolo ha gli occhi adesso degli ucraini dello Shakhtar Donetsk che sarebbero pronti a ricoprirlo d'oro. Piace anche in Spagna. Il secondo della lista è Gattuso. Calabrese come Commisso e questo è sicuramente un punto a favore. In più è quotato. Segue Juric che piace per il suo gioco e anche per la capacità di valorizzare i calciatori sconosciuti. Infine Fonseca attualmente alla Roma. Lo scrive Tuttosport.

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