CorFio, Dragowski, l'addio è una pista concreta. La Fiorentina pensa a Cragno

Dragowski, Pradè parlerà con il suo agente, vicino l'addio. I viola vogliono un portiere con altre caratteristiche

La possibilità che Dragowski lasci a fine stagione la Fiorentina si fa ogni giorno più concreta. Pradè ne parlerà con il suo agente a fine stagione, ma intanto sia De Zerbi che Gattuso hanno fatto sapere al d.s. che preferirebbero un portiere con caratteristiche diverse. Uno per esempio più abile nel gioco coi piedi. Intanto su di lui hanno acceso i fari club come Milan, Roma e Borussia Dortmund, mentre i viola pensano sempre più seriamente al fiorentino Cragno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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