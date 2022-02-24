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De Zerbi bloccato in Ucraina chiede aiuto: "Chiediamo aiuto da parte del governo italiano"

Il tecnico italiano De Zerbi, bloccato a Kiev ha chiesto aiuto e risposte al governo italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2022 13:58
De Zerbi bloccato in Ucraina chiede aiuto: "Chiediamo aiuto da parte del governo italiano" -
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De Zerbi bloccato in Ucraina chiede aiuto: "Chiediamo aiuto da parte del governo italiano"

"Abbiamo scelto di restare in Ucraina con ansia e paura, ci avevano detto che al 70% avremmo giocato sabato a Kharkiv, a 30 km dal confine russo. Ora con i bombardamenti è tutto sospeso e noi aspettiamo notizie dell'ambasciata italiana, per capire come muoverci, Confidiamo nell'aiuto del Governo". Lo ha detto Roberto De Zerbi, tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk, in collegamento da Kiev con SportItalia. "Non siamo degli eroi - ha aggiunto - Rifarei la scelta di restare, ma mi farei sentire con più forza dalla federazione ucraina: quando Putin ha fatto il primo discorso, forse lo hanno sottovalutato". (ANSA).

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