Ribery: "I tifosi della Fiorentina devono ringraziare Vlahovic. Alla Juve è più difficile, avrà più pressioni"

Ai microfoni di Sky Sport l'ex viola Ribery ha parlato del suo vecchio compagno alla Fiorentina Dusan Vlahovic

A Sky Sport ha parlato l'ex Fiorentina Franck Ribery. Queste le sue parole: “Vlahovic? Nei mesi in cui è esploso a Firenze ha fatto vedere delle cose impressionanti. In bianconero ci sono giocatori molto forti e la pressione è di più. Immagino che i tifosi viola siano un po’ arrabbiati con Dusan, ma il calcio è così. Secondo me però lo devono ringraziare per quello che ha dato a Firenze”.

IL CORRIERE FIORENTINO RACCONTA COME MAI NON E' ARRIVATO BERARDI

https://www.labaroviola.com/cor-fiorentino-la-fiorentina-non-spende-piu-di-15-milioni-per-berardi-ha-28-anni-e-non-puo-rivenderlo/166752/