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Ribery: "I tifosi della Fiorentina devono ringraziare Vlahovic. Alla Juve è più difficile, avrà più pressioni"

Ai microfoni di Sky Sport l'ex viola Ribery ha parlato del suo vecchio compagno alla Fiorentina Dusan Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2022 13:47
Ribery: "I tifosi della Fiorentina devono ringraziare Vlahovic. Alla Juve è più difficile, avrà più pressioni" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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SALERNO, ITALY - SEPTEMBER 18: Franck Ribery of Us Salernitana during the Serie A match between US Salernitana v Atalanta BC at Stadio Arechi on September 18, 2021 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A Sky Sport ha parlato l'ex Fiorentina Franck Ribery. Queste le sue parole: “Vlahovic? Nei mesi in cui è esploso a Firenze ha fatto vedere delle cose impressionanti. In bianconero ci sono giocatori molto forti e la pressione è di più. Immagino che i tifosi viola siano un po’ arrabbiati con Dusan, ma il calcio è così. Secondo me però lo devono ringraziare per quello che ha dato a Firenze”.

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