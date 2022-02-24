Cor. Fiorentino: "La Fiorentina non spende più di 15 milioni per Berardi, ha 28 anni e non può rivenderlo"

Il Corriere Fiorentino parla del mancato arrivo di Berardi alla Fiorentina e dei motivi per cui non è arrivato a gennaio

Il Corriere Fiorentino, racconta dell'ultimo tentativo viola per prendere Berardi su precisa richiesta di Italiano, hanno tentato un nuovo affondo per lui, mettendo sul piatto 15 milioni di euro. La viola ci ha provato tra Natale e l’inizio del nuovo anno. Pradè e Barone, Un’offerta che però non è mai stata presa in considerazione dal Sassuolo che chiedeva il doppio. Commisso non avrebbe mai autorizzato un rilancio del genere per un giocatore che ha 28 anni e non può essere rivenduto. Si tratta di una politica societaria ed è la stessa che ha fatto sì che non si potesse prendere Sergio Oliveira

ODRIOZOLA PARLA DELLA SUA AVVENTURA A FIRENZE E DEL SUO FUTURO

https://www.labaroviola.com/odriozola-a-giugno-scadra-il-contratto-con-la-fiorentina-e-tornero-a-madrid-mi-sto-godendo-firenze/166747/