Di Napoli: “De Zerbi l’uomo giusto per la Fiorentina, ma siamo sicuri che abbiano l’entusiasmo?”

L’ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto a Tuttomercatoweb Radio in merito a diverse questioni, tra cui il momento della Fiorentina e il possibile cambio allenatore. Ecco le sue parole.

“Credo che De Zerbi abbia voglia di voler tornare in Italia. La sua idea di calcio e il suo modo di comunicare a volte può far discutere, ma è trasparente, è così. Io credo che sarebbe l’uomo giusto per far ripartire la Fiorentina e ricostruire qualcosa d’importante e duraturo nel tempo. Però dico: siamo sicuri che continueranno? Questo entusiasmo ce l’avevano Joe Barone e Rocco Commisso. Non so se vogliono continuare ancora…”.