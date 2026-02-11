Di Napoli: “De Zerbi l’uomo giusto per la Fiorentina, ma siamo sicuri che abbiano l’entusiasmo?”

11 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
"Joe Barone e Commisso avevano entusiasmo, non so se vogliono continuare ancora..."

L’ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto a Tuttomercatoweb Radio in merito a diverse questioni, tra cui il momento della Fiorentina e il possibile cambio allenatore. Ecco le sue parole.

“Credo che De Zerbi abbia voglia di voler tornare in Italia. La sua idea di calcio e il suo modo di comunicare a volte può far discutere, ma è trasparente, è così. Io credo che sarebbe l’uomo giusto per far ripartire la Fiorentina e ricostruire qualcosa d’importante e duraturo nel tempo. Però dico: siamo sicuri che continueranno? Questo entusiasmo ce l’avevano Joe Barone e Rocco Commisso. Non so se vogliono continuare ancora…”.

