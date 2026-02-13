13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:25

Orlando: “De Zerbi? Se la Fiorentina si salva va a Firenze. Sembra che Paratici si sia mosso”

13 Febbraio · 16:55

Aggiornamento: 13 Febbraio 2026 · 16:56

De Zerbi

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio in merito a varie questioni, tra cui la Fiorentina e De Zerbi. Ecco le sue parole.

“De Zerbi, se si salva la Fiorentina, va lì. E’ questa la voce che gira. Paratici sembra si sia mosso. Che abbia dei princìpi di calcio, che sia bravo a insegnare ok, ma che pontifichi un po’ troppo è vero. Ci sono dei segnali in casa Fiorentina che non vanno. Fagioli sta migliorando è vero, ma se non trovi il Como in giornata storta non credo che puoi uscire vincente da lì”.

 

