De Zerbi si dimette dal Marsiglia. La suggestione per la panchina della Fiorentina prende corpo?

De Zerbi è uno dei sogni dei tifosi viola per la panchina della prossima stagione. E adesso è arrivata la separazione dal Marsiglia...

Tira aria d’addio fra Roberto De Zerbi e il Marsiglia. Secondo RMC Sport, l’addio dell’allenatore italiano è ormai imminente. De Zerbi ha diretto la seduta pomeridiana di martedì, ma è ancora colpito in negativo dall’atteggiamento e dalla mancanza di risposta da parte dei suoi calciatori dopo l’umiliante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Nei colloqui con lo spogliatoio e con la dirigenza è emerso chiaramente che De Zerbi, devastato dalla situazione attuale, non sembra avere più le forze per portare avanti il proprio lavoro.

L’allenatore italiano viene considerato “imprevedibile” e capace di repentini cambi d’idea, ma le parti hanno già iniziato a trattare la risoluzione del contratto. Prima serve il via libera da parte dell’azionista di maggioranza Frank McCourt, ma la sensazione è che sia soltanto una questione di tempo. Sabato prossimo contro lo Strasburgo il Marsiglia dovrebbe essere guidato da un nuovo tecnico ad interim. Si fanno già i nomi di Jacques Abardonado e di Romain Ferrier, allenatore della squadra riserve. Lo scrive Calciomercato.com

Nelle ultime settimane, il nome di Roberto De Zerbi è stato accostato alla Fiorentina che, complice l’arrivo di Fabio Paratici, potrebbe essere una suggestione per il prossimo anno. Ma in casa viola, prima di qualsiasi ipotesi, bisogna raggiungere la salvezza.

