De Zerbi rivela: "Ho avuto contatti con società importanti ma non abbiamo trovato l'accordo"

Roberto De Zerbi è diventato il nuovo allenatore del Marsiglia. Il tecnico italiano ha spiegato la sua scelta

Roberto De Zerbi, nuovo tecnico del Marsiglia, ha spiegato i motivi per il quale ha scelto la squadra francese: "Se non avessi trovato un'offerta che mi stimolasse sarei rimasto senza panchina per un anno. Ci sono stati contatti con squadre importanti - si legge sulle parole riportate da Footmercato -, ma per vari motivi non abbiamo trovato un accordo. È un posto che mi ha sempre affascinato, quando ero piccolo ammiravo grandi giocatori come Rudi Völler e Chris Waddle. Ci sono tifosi molto calorosi e appassionati, un po' come me", ha spiegato. Lo scrive TMW

PIEROZZI LASCIA LA FIORENTINA A TITOLO DEFINITIVO

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