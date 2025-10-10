Viviano: “Pioli ha tante colpe perché la Fiorentina non rende, ma ora va aspettato”

A Radio Bruno è intervenuto ancora Emiliano Viviano per parlare di Pioli: “Ha tante colpe perché la Fiorentina non ha gioco, ma non lo manderei via ora perché ci hai puntato ed è giusto dargli tempo. Lo sa da solo che la proposta è rivedibile e non è contento neanche lui. Può godere di più credito rispetto a Palladino perché ha uno storico, quindi gli dai di più il beneficio del dubbio e sai cosa può fare con questa squadra.”

Su Pradé: “Non è lui il tarlo perché non lavora da solo e costruisce la squadra insieme ad uno staff competente e preparato con anche un uomo esperto come Goretti, non è solo colpa di Pradé bisogna ricordarselo sempre se vogliamo trovare il capro espiatorio.”

Su De Zerbi: “Lo avrei voluto a Firenze così come Farioli, lo conosco bene e gli sarebbe piaciuto venire qua, ma ora credo che sia un allenatore da top club quindi non lo vedo adatto per i nostri standard. Lui verrebbe, ma se lo chiama anche il Real vedi che c’è differenza. Mi sarebbe piaciuto più lui di Pioli, ma la scelta fatta è stata ragionevole.”

Su dei singoli: “Mi piace Piccoli, ma non avrei pagato quei soldi per una punta avendo già Kean che vuole stare da solo e piuttosto sarei andato su un centrocampista forte che ci serviva. Sohm ha avuto un prezzo alto perché è il mercato che decide le valutazioni e più o meno avresti sempre speso questo.”