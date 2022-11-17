De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"

Roberto De Zerbi ha ricordato il playoff di serie C giocata in finale contro il Pisa dal suo Foggia dove Gattuso fu protagonista di una sceneggiata

Roberto De Zerbi, adesso allenatore del Brighton in Premier League, ha ricordato, nella sua intervista esclusiva concessa a Sportitalia, la finale playoff di serie C tra il suo Foggia e il Pisa di Gattuso. Nel corso della partita Gattuso si rese protagonista di una brutta sceneggiata, queste le sue parole:

“Mi è rimasta dentro la sconfitta con il Pisa. Non riesco a farmela passare, eravamo uno squadrone. Siamo arrivati alla finale con tutti gli infortunati, avevamo fuori tutti i centrali. Abbiamo chiuso la finale di ritorno con Vacca centrale. C’erano 60mila richieste di biglietti. Quella sconfitta mi è rimasta dentro, non l’ho smaltita. Gattuso sapeva come muoversi, quella bottiglietta era vuota, anche se non doveva essere lanciata dagli spalti. Tutta la città voleva vincere. Io e Rino siamo due sanguigni“.

AMBROSINI ONESTO

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