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De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"

Roberto De Zerbi ha ricordato il playoff di serie C giocata in finale contro il Pisa dal suo Foggia dove Gattuso fu protagonista di una sceneggiata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2022 00:33
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De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"

Roberto De Zerbi, adesso allenatore del Brighton in Premier League, ha ricordato, nella sua intervista esclusiva concessa a Sportitalia, la finale playoff di serie C tra il suo Foggia e il Pisa di Gattuso. Nel corso della partita Gattuso si rese protagonista di una brutta sceneggiata, queste le sue parole:

“Mi è rimasta dentro la sconfitta con il Pisa. Non riesco a farmela passare, eravamo uno squadrone. Siamo arrivati alla finale con tutti gli infortunati, avevamo fuori tutti i centrali. Abbiamo chiuso la finale di ritorno con Vacca centrale. C’erano 60mila richieste di biglietti. Quella sconfitta mi è rimasta dentro, non l’ho smaltita. Gattuso sapeva come muoversi, quella bottiglietta era vuota, anche se non doveva essere lanciata dagli spalti. Tutta la città voleva vincere. Io e Rino siamo due sanguigni“.

AMBROSINI ONESTO

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