12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Dobbiamo tutti pensare solo a salvarci. De Zerbi a Firenze verrebbe trattato come Italiano”

12 Febbraio · 19:03

Enzo Bucchioni, ospite a Radio Bruno, ha parlato della lotta salvezza e di De Zerbi accostato alla Fiorentina.

Enzo Bucchioni, ospite a Radio Bruno, ha parlato della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non è difficile parlare ora di futuro, ma si tolgono energie al vero obbiettivo: quello di salvarci. Molti pensano sarà una passeggiata, e che basteranno 5 vittorie, il fatto è che ne abbiamo fatte appena 3 in 24 partite, e anche abbastanza fortunose. La società deve essere presente e focalizzare l’attenzione solo sulla salvezza.”

Sulle voci riguardo a De Zerbi: “Certamente lo prenderei alla Fiorentina, lui poi ha un carattere particolare e potrebbe anche venire, ma sicuramente gli andrebbe presentato un progetto serio e ambizioso. Parte dell’ambiente Fiorentina ha massacrato Italiano, che poi si è davvero rivelato un top, immaginate come potrebbero comportarsi con De Zerbi: servirebbe, nel caso, la protezione massima della società nei suoi confronti.”

 

 

 

 

