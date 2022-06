Corriere dello Sport, De Zerbi al posto di Italiano? La notizia è stata smentita da tutti

Di contro, nelle ultime ore è stato accostato ai viola il nome di Roberto De Zerbi, che lo scorso anno era stata una delle idee last-minute di Commisso dopo la risoluzione del contratto con l’ex tecnico del Napoli, ma allora la strada si era dimostrata impraticabile in virtù dell’accordo che il bresciano aveva già preso con lo Shakhtar. Sull’argomento, tuttavia, sono piovute smentite da tutte le parti interessate, con la Fiorentina che a prescindere dal rinnovo di Italiano è comunque decisa ad andare avanti con il suo attuale allenatore, alla luce del contratto già in essere e sul quale fin dai prossimi giorni continueranno i tentativi per arrivare a un adeguamento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CARESSA STA CON ROCCO: “LE COMMISSIONI SONO TROPPO ALTE E RENDONO IL CALCIO NON SOSTENIBILE”