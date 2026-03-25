De Zerbi dice di no al Tottenham. Vuole aspettare e valutare le possibilità che avrà a fine stagione

Non ci sarà un ritorno immediato in panchina di Roberto De Zerbi che, almeno per questa stagione, intende non rientrare subito in corsa. Dopo la sua separazione col Marsiglia, con cui ha raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale lo scorso 11 febbraio, si sono susseguite voci sul suo futuro, in particolare sulla possibilità di prendere la guida del Tottenham.

L’allenatore, però, per ora preferisce aspettare e valutare con calma le possibilità che avrà al termine dei campionati. Non si tratta di un no specifico al club inglese, dato che anche altre squadre lo hanno cercato da quando è rimasto senza panchina. La sua è una scelta convinta, non legata al tipo di offerte che gli sono arrivate e ai club che lo hanno contattato. Non lo rivedremo al lavoro prima della prossima stagione.

L’INTERESSE DEL TOTTENHAM – Dopo la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione, il Tottenham sta vivendo un’ altra annata difficilissima in campionato, dove si trova al 17° posto a solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Il club londinese, non a caso, aveva già provato a convincere De Zerbi dopo l’esonero di Thomas Frank. Le difficoltà non sono finite neanche con l’arrivo di Tudor e quindi ecco un secondo tentativo. Ma l’allenatore italiano ha già deciso che non tornerà in panchina in questa stagione e il motivo del no sta in questa sua convinzione. Lo scrive Gianluca Di Marzio