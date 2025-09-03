4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Collaboratore De Zerbi: “Lamptey è meglio di Dodó a livello difensivo e può giocare anche a sinistra”

Redazione

3 Settembre · 18:11

Aggiornamento: 3 Settembre 2025 · 18:11

Marcello Quinto, collaboratore di De Zerbi, avendo allenato sia Dodô che Lamptey ha espresso la sua sula fascia destra della Fiorentina.

Marcello Quinto, attuale collaboratore tecnico di Roberto De Zerbi all’Olympique Marsiglia (dopo l’esperienza condivisa anche al Brighton) ed ex vice di Alberto Aquilani nella Fiorentina Primavera, è intervenuto ai microfoni di “Palla al Centro” su Radio FirenzeViola per parlare di uno degli ultimi arrivi in casa viola: Tariq Lamptey.

Lamptey è innanzitutto un ragazzo eccezionale, oltre che un ottimo calciatore. Rispetto a Dodô ha il vantaggio di poter giocare su entrambe le fasce, almeno con noi al Brighton lo faceva spesso. Nonostante la statura contenuta, ha grande energia e una buona gamba. Sono certo che potrà dare un contributo importante alla Fiorentina. L’unico punto debole, nei due anni in cui lo abbiamo allenato, sono stati alcuni problemi fisici. Ma è un acquisto che condivido pienamente: i tifosi lo apprezzeranno, perché dà sempre tutto per la squadra e per l’allenatore. Non può giocare da centrale, questo è sicuro. È molto istintivo, ma può fare sia il terzino in una difesa a quattro che il quinto di centrocampo. Ha un’energia tale che resta sempre nel vivo del gioco. In alcuni tratti ricorda Dodô”

E a parità di condizioni, chi dei due è superiore?

Sono due giocatori diversi per alcune caratteristiche. Entrambi molto validi e utili per la Fiorentina. Lamptey è più solido in fase difensiva, mentre Dodô — soprattutto da quando è in Italia — è cresciuto tanto e ha qualcosa in più nella rifinitura e negli ultimi metri. Quando arriva sul fondo sceglie quasi sempre la giocata giusta. Lamptey invece è più istintivo, ma difensivamente più completo.
Ogni giocatore ha margini di miglioramento, e questo vale sia per Dodô che per Lamptey. Pioli è un allenatore navigato: saprà sicuramente valorizzare entrambi e farli crescere sotto ogni punto di vista”

