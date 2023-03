Cassano: “Allenatori forti che emergono solo Italiano e De Zerbi. In Italia chiamiamo ancora Iachini”

Antonio Cassano, sul suo profilo Instagram, ha risposto alle domande dei suoi seguaci. Questo il pensiero del talento di Bari Vecchia sulle differenze che ci sono tra l’attuale campionato di serie A e quello in cui giocava lui:

“Il campionato è cambiato tantissimo rispetto ai miei tempi ma soprattutto è cambiata la grandissima qualità, era impressionante dagli anni 90 fino a 15 anni dopo, sotto tutti i punti di vista. Quando sono arrivato io in Nazionale i tre portieri erano Buffon, Toldo e Peruzzi, in attacco, quando sono stato chiamato, gli attaccanti erano Del Piero, Totti, Vieri e Inzaghi con gente come Montella, Chiesa e Di Vaio che venivano lasciati fuori. Ma anche tra gli allenatori, oggi di allenatori forti e giovani che vengono fuori ce ne sono pochi, ci sono De Zerbi, Italiano e pochi altri. Il resto fanno tanto fumo e poco arrosto. Bisogna iniziare ad andare a prendere allenatori forti che fanno calcio dall’estero, vedete come gioca il Reims, l’allenatore ha fatto 17 risultati utili consecutivi facendo un calcio meraviglioso. In Italia il prossimo anno, la prima panchina che cambierà andranno a prendere i soliti Iachini, Nicola, Ballardini, la zuppa gira e rigira è sempre quella. Il calcio italiano deve cambiare, deve andare avanti, non bisogna pensare che siamo i migliori perchè le cose sono cambiate”

