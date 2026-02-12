12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:03

Sirene dalla Premier per De Zerbi: Tottenham e Manchester United si sfidano per ingaggiarlo

12 Febbraio · 17:32

De Zerbi

Il futuro di Roberto De Zerbi sembra di nuovo in Premier dopo il divorzio dal Marsiglia. Tottenham e United le favorite per prenderlo.

Dopo il divorzio dal Marsiglia, Roberto De Zerbi è uno dei nomi più appetibili per il cambio allenatore in Europa. Come riportato da TEAMtalk, su di lui ci sarebbero forti gli interessi di Manchester United e Totthenham per la prossima stagione, con gli Spurs favoriti rispetto ai primi. De Zerbi, che già ben conosce la Premier League dopo l’esperienza al Brighton, rappresenterà una scelta ambiziosa e di identità giochista per chi se lo accaparrerà.

