Sirene dalla Premier per De Zerbi: Tottenham e Manchester United si sfidano per ingaggiarlo

Dopo il divorzio dal Marsiglia, Roberto De Zerbi è uno dei nomi più appetibili per il cambio allenatore in Europa. Come riportato da TEAMtalk, su di lui ci sarebbero forti gli interessi di Manchester United e Totthenham per la prossima stagione, con gli Spurs favoriti rispetto ai primi. De Zerbi, che già ben conosce la Premier League dopo l’esperienza al Brighton, rappresenterà una scelta ambiziosa e di identità giochista per chi se lo accaparrerà.