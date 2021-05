Di Marzio: “De Zerbi ha scelto lo Shaktar Donetsk. La Fiorentina torna su Gattuso: si lavora sull’intesa”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è tornato a parlare a Sky Sport del futuro della panchina della Fiorentina in in vista dell’imminente passaggio di De Zerbi allo Shaktar Donetsk.

DE ZERBI “De Zerbi è sempre più vicino allo Shakhtar Donetsk, la decisione sarà quella. Due anni di contratto per un’esperienza lontano dal Sassuolo e dalla Serie A. Non c’è ancora l’ufficialità, per quello si attende che l’allenatore comunichi la sua scelta al club e alla squadra. De Zerbi ci tiene a essere corretto con i suoi giocatori e con il Sassuolo, che gli aveva chiesto di continuare insieme anche il prossimo anno. Il rapporto con la società è e sarà ottimo, ma per lui è tempo di una nuova avventura. Non sarà in Italia, giorni fa ha detto no alla Fiorentina, ma in Ucraina: lo Shakhtar Donetsk lo aspetta, dopo aver comunicato tutto ai diretti interessati”.

GATTUSO “Mentre spinge il Napoli verso la Champions, Gattuso programma il suo futuro. Per lui insiste la Fiorentina, che vuole convincerlo accontentando le sue richieste. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Commisso ha scelto Gattuso come allenatore del prossimo anno e vuole fare di tutto per strappare un sì. La volontà dell’allenatore è quella di sposare il nuovo progetto, soprattutto con la garanzia di avere l’appoggio della società viola nelle sue richieste. Le parti stanno cercando l’intesa”.

LEGGI ANCHE: