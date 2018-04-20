Verso il Sassuolo: Laurini e Benassi dal 1’. In porta di nuovo Dragowski

La Gazzetta dello Sport parla della probabile formazione che Pioli manderà in campo contro il Sassuolo. Il modulo sarà 4-3-2-1 o 4-3-1-2. Assenti Sportiello in porta e Pezzella in difesa, sarà nuovame...

A cura di Redazione Labaroviola 20 aprile 2018 10:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski

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