Labaro Viola

Verso il Sassuolo: Laurini e Benassi dal 1’. In porta di nuovo Dragowski

La Gazzetta dello Sport parla della probabile formazione che Pioli manderà in campo contro il Sassuolo. Il modulo sarà 4-3-2-1 o 4-3-1-2. Assenti Sportiello in porta e Pezzella in difesa, sarà nuovame...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 10:09
Verso il Sassuolo: Laurini e Benassi dal 1’. In porta di nuovo Dragowski - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Rassegna Stampa
Sassuolo Fiorentina
Condividi

La Gazzetta dello Sport parla della probabile formazione che Pioli manderà in campo contro il Sassuolo. Il modulo sarà 4-3-2-1 o 4-3-1-2. Assenti Sportiello in porta e Pezzella in difesa, sarà nuovamente Dragowski il portiere della Fiorentina, con una prova a dir poco insufficiente da farsi perdonare. In difesa tornerà Laurini dal 1’ a destra, con Biraghi a sinistra. Nel mezzo spazio a Milenkovic insieme a Hugo. A centrocampo torna Benassi dall’inizio con Dabo e Veretout. Davanti di nuovo Saponara dal 1’, con Chiesa, dietro al solito Simeone.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok