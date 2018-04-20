Verso il Sassuolo: Laurini e Benassi dal 1’. In porta di nuovo Dragowski
La Gazzetta dello Sport parla della probabile formazione che Pioli manderà in campo contro il Sassuolo. Il modulo sarà 4-3-2-1 o 4-3-1-2. Assenti Sportiello in porta e Pezzella in difesa, sarà nuovame...
La Gazzetta dello Sport parla della probabile formazione che Pioli manderà in campo contro il Sassuolo. Il modulo sarà 4-3-2-1 o 4-3-1-2. Assenti Sportiello in porta e Pezzella in difesa, sarà nuovamente Dragowski il portiere della Fiorentina, con una prova a dir poco insufficiente da farsi perdonare. In difesa tornerà Laurini dal 1’ a destra, con Biraghi a sinistra. Nel mezzo spazio a Milenkovic insieme a Hugo. A centrocampo torna Benassi dall’inizio con Dabo e Veretout. Davanti di nuovo Saponara dal 1’, con Chiesa, dietro al solito Simeone.