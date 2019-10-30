Stovini: "Stasera la partita giusta per Vlahovic. Squalifica Ribery? Non è più al Bayern.."

L'ex difensore Lorenzo Stovini, fiorentino e noto tifoso della Fiorentina, ha così parlato in vista della sfida di stasera contro il Sassuolo all'emittente Lady Radio. Ecco le sue parole: "La partita...

L'ex difensore Lorenzo Stovini, fiorentino e noto tifoso della Fiorentina, ha così parlato in vista della sfida di stasera contro il Sassuolo all'emittente Lady Radio. Ecco le sue parole: "La partita è alla portata dei viola, sono curioso do vedere i cambiamenti di Montella. Io mi aspetto la gara per Vlahovic, secondo me è dall'inizio della stagione che se l'è meritato. Su Boateng invece non sono ottimista, lo vedo molto più indietro degli altri. Ribery ha fatto capire subito di che pasta è fatto, è bello sapere che mai vorrebbe uscire ma bisogna rispettare le scelte dell'allenatore. Ha sbagliato, ma bisogna che capisca cm che è a Firenze e non più al Bayern Monaco.. e infatti è stato squalificato tre giornate".