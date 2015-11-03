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Notizie Stovini Fiorentina

Stovini: "La gara con lo Jagellonia un incidente ininfluente, la Conference può dare soddisfazioni"

01 marzo 2026 22:13

Stovini: "Comuzzo in difficoltà ma ha attenuanti. Essendo sotto i riflettori, ogni errore pesa di più"

26 gennaio 2026 16:38

Stovini: "Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo"

01 novembre 2025 14:16

Stovini attacca: “Commisso? Gli manca la passione vera. Fiorentina, basta illusioni estive”

04 ottobre 2025 22:50

Stovini: “ Quello che ha fatto vedere la Fiorentina finora fa abbastanza rabbrividire. Firenze si merita di più’”

24 settembre 2025 22:45

Stovini: "La Fiorentina è più forte del Milan, deve arrivare sopra i rossoneri in classifica"

02 aprile 2025 12:50

Stovini: "Manca un leader a questa squadra, intorno troppa negatività, non è tutto da buttare"

26 febbraio 2025 21:55

Stovini: "Lecce squadra tosta da affrontare, per i viola obbligatorio dare continuità dopo il Milan"

20 ottobre 2024 13:48

Stovini: "La Fiorentina ha toccato il fondo, sarebbe sommersa di fischi con i tifosi"

24 novembre 2020 21:35

Stovini: "Sono due anni che Chiesa non parla. Ribery deve fare il capitano"

12 ottobre 2020 22:53

Stovini: "Chiesa potrebbe essere la bomba di mercato della viola. Milenkovic e Pezzella..."

09 giugno 2020 19:05

Stovini: "Chiesa via a giugno? Da lì capiremo la dimensione del prossimo anno.."

10 marzo 2020 18:34

Stovini: "Mercato? Andrebbero fatti due acquisti per aumentare il valore della rosa"

22 gennaio 2020 19:27

Stovini: "Involuzione troppo repentina, Montella colpevole, Commisso risolva il problema alla radice"

25 novembre 2019 17:29

Stovini: "Stasera la partita giusta per Vlahovic. Squalifica Ribery? Non è più al Bayern.."

30 ottobre 2019 20:43

Stovini: "Ribery? Un campione. Montella? Farà bene. Bisognerà dare fiducia a Pedro e Vlahovic prima o poi"

02 ottobre 2019 21:42

Stovini: "Saponara può fare soltanto il trequartista. Ora è al 50% delle sue potenzialità..."

13 gennaio 2018 15:33

Stovini: "Astori in difficoltà come Bonucci, Eysseric il gemello brutto di quello di Nizza. Le riserve.."

02 novembre 2017 18:13

Stovini: "Le bandiere sono finite, ormai si pensa sempre e solo ai soldi. Su Chiesa e Bernardeschi..."

10 ottobre 2017 15:34

Stovini: "Biraghi ha sbagliato, non tocca a lui dire chi sono i veri tifosi della Fiorentina. Momento sbagliato"

03 ottobre 2017 15:51

Stovini: "Fiorentina, ti mancano i terzini, problema storico. Pioli giochi a tre con Pezzella"

22 agosto 2017 18:01

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