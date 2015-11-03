Notizie Stovini Fiorentina

Stovini: "La gara con lo Jagellonia un incidente ininfluente, la Conference può dare soddisfazioni"
01 marzo 2026 22:13
Stovini: "Comuzzo in difficoltà ma ha attenuanti. Essendo sotto i riflettori, ogni errore pesa di più"
26 gennaio 2026 16:38
Stovini: "Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo"
01 novembre 2025 14:16
Stovini attacca: “Commisso? Gli manca la passione vera. Fiorentina, basta illusioni estive”
04 ottobre 2025 22:50
Stovini: “ Quello che ha fatto vedere la Fiorentina finora fa abbastanza rabbrividire. Firenze si merita di più’”
24 settembre 2025 22:45
Stovini: "La Fiorentina è più forte del Milan, deve arrivare sopra i rossoneri in classifica"
02 aprile 2025 12:50
Stovini: "Manca un leader a questa squadra, intorno troppa negatività, non è tutto da buttare"
26 febbraio 2025 21:55
Stovini: "Lecce squadra tosta da affrontare, per i viola obbligatorio dare continuità dopo il Milan"
20 ottobre 2024 13:48
Stovini: "La Fiorentina ha toccato il fondo, sarebbe sommersa di fischi con i tifosi"
24 novembre 2020 21:35
Stovini: "Sono due anni che Chiesa non parla. Ribery deve fare il capitano"
12 ottobre 2020 22:53
Stovini: "Chiesa potrebbe essere la bomba di mercato della viola. Milenkovic e Pezzella..."
09 giugno 2020 19:05
Stovini: "Chiesa via a giugno? Da lì capiremo la dimensione del prossimo anno.."
10 marzo 2020 18:34
Stovini: "Mercato? Andrebbero fatti due acquisti per aumentare il valore della rosa"
22 gennaio 2020 19:27
Stovini: "Involuzione troppo repentina, Montella colpevole, Commisso risolva il problema alla radice"
25 novembre 2019 17:29
Stovini: "Stasera la partita giusta per Vlahovic. Squalifica Ribery? Non è più al Bayern.."
30 ottobre 2019 20:43
Stovini: "Ribery? Un campione. Montella? Farà bene. Bisognerà dare fiducia a Pedro e Vlahovic prima o poi"
02 ottobre 2019 21:42
Stovini: "Saponara può fare soltanto il trequartista. Ora è al 50% delle sue potenzialità..."
13 gennaio 2018 15:33
Stovini: "Astori in difficoltà come Bonucci, Eysseric il gemello brutto di quello di Nizza. Le riserve.."
02 novembre 2017 18:13
Stovini: "Le bandiere sono finite, ormai si pensa sempre e solo ai soldi. Su Chiesa e Bernardeschi..."
10 ottobre 2017 15:34
Stovini: "Biraghi ha sbagliato, non tocca a lui dire chi sono i veri tifosi della Fiorentina. Momento sbagliato"
03 ottobre 2017 15:51
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