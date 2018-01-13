Stovini: "Saponara può fare soltanto il trequartista. Ora è al 50% delle sue potenzialità..."

Lorenzo Stovini ex difensore e grande tifoso viola, ha parlato al Corsport di Riccardo Saponara: “Ha enormi qualità ma a Firenze ne ha fatto vedere qualche sprazzo. È sempre bravo, ma credo che adess...

Lorenzo Stovini ex difensore e grande tifoso viola, ha parlato al Corsport di Riccardo Saponara: “Ha enormi qualità ma a Firenze ne ha fatto vedere qualche sprazzo. È sempre bravo, ma credo che adesso sia al 50% delle sue potenzialità. È una risorsa, ma certamente dipende dal modulo perché nel 4-3-3 non può rendere bene. Gli schemi tattici che gli si addicono sono il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. Insomma lui deve fare il trequartista”.