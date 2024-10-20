Stovini: "Lecce squadra tosta da affrontare, per i viola obbligatorio dare continuità dopo il Milan"

L'ex difensore del Lecce ha presentato la sfida di oggi pomeriggio in Puglia tra i viola e i giallorossi di Gotti

Al Corriere Fiorentino ha parlato l'ex difensore leccese e tifoso viola Lorenzo Stovini che ha presentato la gara che inizierà tra poco in Puglia: "La Fiorentina è una fede che ho da quando sono nato grazie a mio babbo che mi ha portato sempre allo stadio. Quando giocavo contro la Fiorentina, per me era divertente perché conoscevo tutti ed era come giocare in famiglia."

Sul Lecce: "Sono affezionato alla squadra salentina perché ho passato tanti anni meravigliosi qui. Il Lecce è sempre una squadra agguerrita e difficile da affrontare soprattutto in casa perché ha un pubblico forte che spinge molto. Spero che la Fiorentina giochi con il giusto atteggiamento così da dare continuità alla vittoria sul Milan. Sarà dura perché loro hanno bisogno di punti per salvarsi."

https://www.labaroviola.com/tudor-era-stato-accostato-alla-fiorentina-e-al-milan-adesso-il-tecnico-puo-andare-al-rennes/273270/