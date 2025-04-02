Stovini: "La Fiorentina è più forte del Milan, deve arrivare sopra i rossoneri in classifica"

Stovini ha parlato del rendimento della Fiorentina dopo la partita contro l'Atalanta, e alle porte della sfida con il Milan.

Lorenzo Stovini, ex difensore di Empoli e Lecce originario di Firenze, ha detto la sua sul momento della squadra di Palladino ai microfoni di Radio Firenzeviola: "La Fiorentina ha ritrovato solidità difensiva, per questo vanno fatti i complimenti a Palladino, spero che possano continuare così. La difesa dei gigliati mi sembra attenta: l'attenzione è la dote più importante per un difensore, perchè se sbaglia un attaccante può non essere grave, ma l'errore del difensore può essere letale."

Da ex difensore, come analizza l'occasione del gol di Moise Kean?

"Hien commette un errore, poi si è ritrovato Kean davanti, e non so se un altro attaccante sarebbe stato in grado di arrivare in porta. Lo stop sbagliato è sicuramente decisivo per l'azione da goal."

Cosa si aspetta dalle prossime partite?

"La Fiorentina non deve più perdere più punti con le piccole. Bisogna pensare partita per partita e non sottovalutare gli avversari. Questa squadra può fare qualcosa di importante".

In caso di mancata qualificazione all'Europa League, quale sarebbe lo stato d'animo dei tifosi?

"Ci si potrebbe rimanere male, perchè ci si aspetta sempre un passo in avanti, aspettiamo anche i risultati della Conference. Dal rendimento in Serie A ci si poteva aspettare di più. Fondamentale è dare sempre il massimo. La prossima è col Milan, sfida tosta, ma non mancano fiducia ed entusiasmo. Secondo me la Fiorentina è più forte del Milan. A livello collettivo i viola son più forti e devono arrivare davanti al Milan."