Stovini: “Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo”

A Lady Radio è intervenuto l’ex difensore di Catania e Fiorentina Lorenzo Stovini per parlare della situazione frenetica in casa viola con le dimissioni di Pradé e la posizione non salda di Pioli sulla panchina: “Quanto successo oggi potrebbe rappresentare un segnale per il ritorno di Palladino perché se Pioli domani non vince e non fa una prova convincente, allora se ne andrà. Non credo basti solo una vittoria domani perché bisogna anche vedere come si gioca contro il Lecce che è una squadra ben allenata e organizzata che poteva anche non perdere col Napoli.”

Prosegue: “Le dimissioni di Pradé potevano essere nell’aria ma magari non ora alla vigilia di una gara così delicata che gioca un ottimo calcio nonostante non sia eccelsa nella qualità. Mi aspetto di più a livello generale perché la Fiorentina ha un’ottima squadra, infatti il mercato era positivo per tutti solo che manca l’identità e finché non viene trovata, si farà fatica. Quando riusciremo a metterci a posto, ritireremo su la china.”