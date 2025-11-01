1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Stovini: “Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo”

Radio

Stovini: “Pioli potrebbe saltare anche in caso di vittoria non convincente, Palladino è sullo sfondo”

Mirko Carmignani

1 Novembre · 14:16

Aggiornamento: 1 Novembre 2025 · 14:16

TAG:

#FiorentinaLeccePalladinoPioliPradèstovini

Condividi:

di

L'ex difensore viola ha parlato di quanto accaduto stamani in casa gigliata con le dimissioni di Pradé ma non solo

A Lady Radio è intervenuto l’ex difensore di Catania e Fiorentina Lorenzo Stovini per parlare della situazione frenetica in casa viola con le dimissioni di Pradé e la posizione non salda di Pioli sulla panchina: “Quanto successo oggi potrebbe rappresentare un segnale per il ritorno di Palladino perché se Pioli domani non vince e non fa una prova convincente, allora se ne andrà. Non credo basti solo una vittoria domani perché bisogna anche vedere come si gioca contro il Lecce che è una squadra ben allenata e organizzata che poteva anche non perdere col Napoli.”

Prosegue: “Le dimissioni di Pradé potevano essere nell’aria ma magari non ora alla vigilia di una gara così delicata che gioca un ottimo calcio nonostante non sia eccelsa nella qualità. Mi aspetto di più a livello generale perché la Fiorentina ha un’ottima squadra, infatti il mercato era positivo per tutti solo che manca l’identità e finché non viene trovata, si farà fatica. Quando riusciremo a metterci a posto, ritireremo su la china.” 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio