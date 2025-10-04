Stovini attacca: “Commisso? Gli manca la passione vera. Fiorentina, basta illusioni estive”

L’ex difensore, cresciuto nella Roma ma tifoso viola, commenta il momento difficile della Fiorentina coinvolgendo il Presidente

Alla vigilia del match tra Roma e Fiorentina, l’ex difensore Lorenzo Stovini, cresciuto nella Roma ma fiorentino di nascita e fede calcistica, è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo 92.7, toccando diversi temi caldi: dalla falsa partenza della squadra di Pioli fino alla gestione del presidente Commisso.

Stovini non ha risparmiato critiche al rendimento stagionale della Fiorentina:

“La Fiorentina è partita male, ma la vittoria di giovedì potrebbe dare una spinta per la partita di domani. Da giugno a settembre, la Fiorentina è sempre la squadra più forte del mondo, poi si vedono i valori. Quest'anno ha fatto un buon mercato, ma Pioli non ha trovato la quadra giusta, e Firenze è una piazza esigente e per certi versi può essere problematica.”

Uno sguardo anche all’attacco viola e al rendimento altalenante di Kean:

“Il Kean dell’anno scorso veniva da stagioni non positive e si è caricato la squadra sulle spalle. Quest’anno sta trovando un po’ più di difficoltà, ma non è semplice neanche fare quanto fatto l’anno scorso. A me una Fiorentina a due punte, lui e Dzeko, piacerebbe tanto.”

Stovini ha poi riflettuto sul ruolo dell’attuale proprietà e sul tema del legame affettivo con la squadra:

“Non mi vorrei sbagliare, ma ai tempi avrebbe dovuto comprare il Milan. Sono imprenditori, può piacergli o non piacergli il calcio. Il suo magari l’ha fatto, gli investimenti vengono fatti, ma la passione vera è un’altra cosa.”

L’ex difensore ha fatto un paragone con le figure storiche di altre piazze:

“Era come quando a Roma, da ‘pischello’, c’era l’amore viscerale di Franco Sensi. O quando a Firenze c’era Cecchi Gori, con tutti gli errori che ha fatto, ma ci teneva.”

Un passaggio anche sulle altre proprietà italiane:

“Sono imprenditori tutti bravi, come il Bologna o la Roma con i Friedkin, ma la passione è sempre stata un’altra cosa. Il Como ha un proprietario stra-miliardiario, ma ha messo su una squadra e uno staff da numeri uno: anche se non gliene fregasse niente, ha messo su una cosa meravigliosa. Della Valle invece non voleva investire, era chiaro.”