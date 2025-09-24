Stovini: “ Quello che ha fatto vedere la Fiorentina finora fa abbastanza rabbrividire. Firenze si merita di più’”
L’ex difensore Lorenzo Stovini ha espresso la sua delusione sull’avvio di campionato della Fiorentina.
Ai microfoni di Radio FirenzeViola durante “Chi Si Compra” è intervenuto l’ex difensore Lorenzo Stovini che ha espresso il suo disappunto sulla brutta partenza del campionato viola.
Queste le sue parole: “ Siamo solo all’inizio ma ad oggi la squadra non ha identità. Nessuno si aspettava una partenza così. La piazza di Firenze e i tifosi meritano sicuramente di più. Come sempre da giugno a quando inizia il campionato va tutto bene e siamo tutti gasati e poi a settembre siamo così. A me il mercato non è dispiaciuto perchè oltre agli acquisti hai tenuto Kean, De Gea... I giocatori li hai e adesso deve essere l’allenatore a dare quel qualcosa in più. Vedo il reparto difensivo viola non tranquillo con Pongracic che non è un giocatore per giocare a tre. Mancano certezze, anche se poi gli errori ci stanno. Il Como si è dimostrato superiore alla Fiorentina domenica, col Napoli ci sta di perdere mentre con Cagliari e Torino serviva molto di più. Domenica con il Pisa non sarà semplice, loro faranno la partita della vita e daranno battaglia dato che questo derby si aspetta da 35 anni. Non posso pensare però che la Fiorentina possa avere paura . Davanti metterei Kean con alle spalle sia Fazzini che Gudmundsson. Moise più che una spalla ha bisogno di uno che lo inneschi”.