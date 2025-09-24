Belotti spiega: "Ho giocato 2 finali, avessi vinto con la Fiorentina mi avrebbero giudicato diversamente"

L'ex attaccante della Fiorentina Andrea Belotti, presentandosi alla stampa di Cagliari, ripercorre il suo passato calcistico.

Belotti si è presentato alla stampa cagliaritana oggi in conferenza stampa. Tra i temi toccati dell'ex attaccante della Fiorentina anche il suo passato, ecco le dichiarazioni a riguardo: "Nelle ultime stagioni sono arrivato a centimetri da ogni cosa, il giudizio può cambiare se vinci l'Europa League e la Conference. Dell'attaccante si giudicano i numeri perchè è chiamato a determinare. A livello numerico non ho avuto annate fantastiche, ma conta molto anche ciò che si da alla squadra, e in quel caso penso di aver sempre dato molto. A Como non ho avuto continuità, forse perchè il mio modo di stare in campo non era ottimale alle idee di gioco del mister."