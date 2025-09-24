Lucchesi: “La colpa è dei giocatori, non di Pioli: serve un’altra mentalità, la Fiorentina non è una neopromossa”

L’ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato della situazione della Fiorentina a Radio Firenze Viola. Ecco le sue dichiarazioni: “La colpa prima di tutto va ai giocatori, in campo vanno loro. Ci sarebbe da chiedersi se i giocatori arrivati alla Fiorentina quest’estate siano dei livello, ma aspettiamo a dare giudizi. Non possiamo giudicare il mister dopo 5 partite, e i giocatori presi singolarmente sono degli ottimi profili, bisogna dare loro il tempo di ambientarsi. Serve tranquillità.”

Come agire: “Bisogna ripartire dai punti fermi della scorsa stagione. Sei la Fiorentina, non puoi fare il percorso di una neopromossa, i giocatori devono fare uno scatto mentale perchè non mi è piaciuto l’atteggiamento avuto contro il Como.”

Riguardo al derby: “Mi aspetto un clima caldissimo: è il vero derby della Toscana, una rivalità di oltre 500 anni. La Fiorentina dovrà stare molto attenta al Pisa: sono una squadra molto concreta.”