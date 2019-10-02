Stovini: "Ribery? Un campione. Montella? Farà bene. Bisognerà dare fiducia a Pedro e Vlahovic prima o poi"

Queste le parole di Lorenzo Stovini ex difensore viola a Lady Radio: "Bisogna continuare così, bisogna capire che le partite da vincere sono contro le squadre medio-piccole proprio come l'Udinese. Rib...

Queste le parole di Lorenzo Stovini ex difensore viola a Lady Radio: "Bisogna continuare così, bisogna capire che le partite da vincere sono contro le squadre medio-piccole proprio come l'Udinese. Ribery? Non mi stupisce che giochi così, è un campione. A Montella hanno fatto bene queste due vittorie, conosce l'ambiente e farà bene. Se i risultati saranno sempre positivi sarà difficile cambiare modulo ma bisognerà dare fiducia anche a Pedro e Vlahovic prima o poi perchè potrebbero essere utili. Caceres può giocare in più ruolo ma nella difesa a 3 con Milenkovic e Pezzella è perfettamente a suo agio".