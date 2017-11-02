Stovini: "Astori in difficoltà come Bonucci, Eysseric il gemello brutto di quello di Nizza. Le riserve.."

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex giocatore e tifoso viola Lorenzo Stovini. Ecco le sue parole alla nota radio Fiorentina..

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex giocatore e tifoso viola Lorenzo Stovini. Ecco le sue parole alla nota radio Fiorentina: "Astori quest'anno non sta rendendo come ci si aspettava. Io gli darei una possibilità perchè deve solo ritrovarsi. Se la squadra va male ne paga le conseguenze, così come Bonucci nel Milan. La Fiorentina non ha ricambi all'altezza, oltre a non avere dei titolari fortissimi. Eysseric? Sembra il gemello brutto di quello di Nizza. Non ha trovato né la forma né la collocazione giusta in campo per ora".