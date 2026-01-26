Stovini: "Comuzzo in difficoltà ma ha attenuanti. Essendo sotto i riflettori, ogni errore pesa di più"

Lorenzo Stovini analizza il momento in casa Fiorentina e la prova di Comuzzo nell'ultima partita col Cagliari

L'ex difensore Lorenzo Stovini ha parlato a Radio FirenzeViola, per commentare il periodo di Pietro Comuzzo: "È in un momento un po' così, ma chiaramente può essere anche normale essendo sotto i riflettori da un bel po'. E ogni errore magari viene marchiato in maniera più evidente. Non è il Comuzzo che abbiamo visto in altre circostanze, ma penso abbia tutte le attenuanti. È normale che quando sbaglia un difensore, vedi anche il primo gol, è un po' voglio dire grave".

Sul primo gol del Cagliari: "Lì devi guardare l'uomo, perché si vede proprio che lo perde lui. Secondo me è attratto solamente dal pallone e, nel momento in cui si gira deviando la palla, viene fuori l'errore. Ci sta anche la sfortuna, però in quel caso basta stare sull'uomo. Il problema secondo me è molto prima: non ti puoi far trovare sguarnito a quella maniera, perché sembrava un contropiede proprio degli ultimi minuti.

Conclude: "In generale la difesa della Fiorentina non mi dà mai l'idea di quella sicurezza. Non so perché ma sembra sempre che possiamo prendere il gol in ogni situazione. È una cosa che non mette tranquillità, poi tra i difensori si devono magari parlare di più".