Stovini: “La gara con lo Jagellonia un incidente ininfluente, la Conference può dare soddisfazioni”

L'ex viola Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio Firenze Viola parlando di Conference e della gara con l'Udinese.

Lorenzo Stovini, ex giocatore viola, è intervenuto su Radio Firenze Viola per commentare la situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La gara di giovedì è stata un incidente, non credo che però influirà sul campionato. Bisogna portare avanti la Conference, c’è la possibilità di fare bene visto il livello degli avversari.”

La partita di Udine: “Bisogna fare bottino pieno, servirebbero due vittorie con Udinese e Parma per dare una bella botta alla lotta salvezza.”

Sul prossimo futuro: “La squadra deve essere consapevole della situazione, ma anche del fatto che è un gradino superiore alle avversarie, non bisogna avere paura.”

