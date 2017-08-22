Stovini: "Fiorentina, ti mancano i terzini, problema storico. Pioli giochi a tre con Pezzella"
L'ex difensore viola Lorenzo Stovini ha parlato a Radio Toscana del primo match di campionato della Fiorentina, contro l'inter: “Non è andata bene. I problemi ci sono e sono vecchi problemi. Qualcosa...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 18:01
L'ex difensore viola Lorenzo Stovini ha parlato a Radio Toscana del primo match di campionato della Fiorentina, contro l'inter: “Non è andata bene. I problemi ci sono e sono vecchi problemi. Qualcosa di buono si è anche visto, ma la difesa va messa a posto. Negli anni è stato anche questo un po’ il problema, speriamo che con Pezzella possano essere risolti alcuni problemi. Pioli potrebbe provare anche la difesa a tre, visto che forse mancano dei terzini”.