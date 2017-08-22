Stovini: "Fiorentina, ti mancano i terzini, problema storico. Pioli giochi a tre con Pezzella"

L'ex difensore viola Lorenzo Stovini ha parlato a Radio Toscana del primo match di campionato della Fiorentina, contro l'inter: “Non è andata bene. I problemi ci sono e sono vecchi problemi. Qualcosa...

A cura di Redazione Labaroviola 22 agosto 2017 18:01

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