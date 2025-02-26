Stovini: "Manca un leader a questa squadra, intorno troppa negatività, non è tutto da buttare"

L'ex calciatore e tifoso viola ritiene che al netto delle difficoltà croniche mostrate dalla Fiorentina il bicchiere sia ancora mezzo pieno

Lorenzo Stovini, ex calciatore del Lecce e tifoso della Fiorentina, ha condiviso il suo punto di vista sull'attuale situazione della squadra in un intervento a Radio Bruno Toscana.:

“Manca un vero leader a questa squadra, al momento i giocatori ci sarebbero anche..ma qualcosa manca. Nonostante ciò, vedo anche troppa negatività perché il lavoro fatto finora non è da bocciare. Non so se la partita di venerdì con il Lecce sia l'ultima spiaggia per Palladino, di sicuro può essere uno spartiacque per tante cose. Non parlerei comunque di sfiducia, è un termine pesante, ma gli ultimi risultati devono far riflettere. La Fiorentina indubbiamente non sta dando la sensazione di avere un'identità di gioco . Nei momenti negativi dovrebbero invece venir fuori leadership e organizzazione”