L’ex giocatore dell’Empoli, Lorenzo Stovini è intervenuto su Lady Radio dove ha parlato di diversi giocatori della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono due anni che Federico Chiesa non parla, attendo con tantacuriosità le sue parole. Callejon potrà essere più decisivo di lui.. Con lo Spezia giocherà sempre con il solito atteggiamento, ma una variazione potrebbe essere necessaria. Io utilizzerei il modulo 4-2-3-1, mentre con le due punte preferisco sempre Vlahovic nonostante quello che è successo a San Siro però va trovata l’identità. Messa in campo al meglio la Fiorentina potrà togliersi soddisfazioni. Martinez Quarta? Giocando a tre, visto che ho letto e sentito parlare benissimo di questo ragazzo, Pezzella mi sembra il candidato a stare fuori, però mi dispiacerebbe. Giusto far capitano Ribery se non fosse più lui il titolare”.

http://LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE COMMISSO